Uşak'ta kavga: 8 yaralı

UŞAK (AA) - Uşak'ta 2 grup arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Karahasan köyünde aralarında husumet bulunan 2 grup arasında silah ve bıçaklı kavga çıktı.
Olayda 2'si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Uşak'taki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri köy, polis de yaralıların bulunduğu hastanede güvenlik önlemi aldı.
Kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı, olayda kullanıldığı tespit edilen silah ve bıçaklara el konuldu.