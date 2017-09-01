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Uşak'ta kavga: 8 yaralı

- Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada yaralanan 2'si ağır 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Uşak'ta kavga: 8 yaralı

UŞAK (AA) - Uşak'ta 2 grup arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Karahasan köyünde aralarında husumet bulunan 2 grup arasında silah ve bıçaklı kavga çıktı.

Olayda 2'si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Uşak'taki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri köy, polis de yaralıların bulunduğu hastanede güvenlik önlemi aldı.

Kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı, olayda kullanıldığı tespit edilen silah ve bıçaklara el konuldu.

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BıçakKarahasanSilahlı KavgaUşak
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