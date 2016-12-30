Uşak'ta okullar tatil edildi

UŞAK (AA) - Uşak'ta, kar yağışı nedeniyle bugün de ilk ve orta öğretimde eğitime ara verildi.

Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, hava tahmin raporlarında bildirilen mevcut hava şartları, yağış durumu ve en son meteorolojik veriler göz önünde tutularak, öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime 30 Aralık Cuma günü ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Uşak Valisi Ahmet Okur da tatiline ilişkin kararı sosyal medya hesabından paylaştı.

Uşak'ta önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar dün de tatil edilmişti.