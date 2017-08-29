Uşak'ta tedavi edilen leylek doğaya bırakıldı

UŞAK (AA) - Uşak'ta bir ayağı kopmuş halde bulunan leylek tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekiplerince bir süre önce Yavu Köyü yakınlarında bir ayağı kopmuş halde bulunan leylek, Uşak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Veteriner Nebahat Avcu'nun kliniğinde tedavi edildi.

Leylek 14 günlük tedavinin ardından göç sürüsüne yetişmesi amacıyla bulunduğu bölgede doğaya bırakıldı.

Avcu, gazetecilere yaptığı açıklamada leyleklerin göç zamanı geldiğine dikkati çekerek bu nedenle bir an önce onu doğaya bırakmak istediklerini söyledi.

Bu yıl çok sayıda yaban hayvanını sağlığına kavuşturarak doğaya bıraktıklarını aktaran Avcu şunları kaydetti:

"Hepimizin doğal yaşamı korumakla ilgili sorumlulukları var. Bu dönemde çok sayıda yırtıcı kuş avcılar tarafından vuruluyor. Yırtıcı kuşlar av hayvanı değildir özellikle şahin, atmaca, kerkenez gibi kuşlar doğada denge unsunu hayvanlardır. Son bir yıl içinde 17 yırtıcı kuş tedavi için bana getirildi. Bu hayvanların bazıları doğaya dönemeyecek kadar ağır yaralı olduğu için yaşamlarını hayvanat bahçelerinde sürdürmek zorunda kaldı. Tedavisinin ardından doğaya dönebilecek olanları yaşam alanlarına bıraktık."