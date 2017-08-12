Uşak'ta TOKİ tanıtım ve satış ofisi açılışı yapıldı

UŞAK (AA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) mülkiyetinde bulunan, Uşak'taki 397 dükkan için satış ve tanıtım ofisi düzenlenen törenle yapıldı.

Törende konuşan Uşak Valisi Salim Demir, kent için için örnek bir projenin hayata geçirildiğini belirtti.

Türkiye'nin gelişmesi için benzer projelerin artması gerektiğine işaret eden Demir, "Bu projeler sayesinde Türkiye, dünyadaki en büyük 10 ekonomi hedefine ulaşacaktır. Buradaki 397 iş yerinin satılarak ticaret ve konut hayatının canlanmasını ümit ediyorum." dedi.

Şehirciliğin altın kurallarından birinin Uşak'ta uygulandığını anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Şehircilikte iki altın kural vardır, bunlardan bir tanesi 'bir artı bir' kuralıdır. Eğer bir kentin üst yapıları artıyorsa, mutlaka alt yapıların da aynı oranda artması lazım. Eğer bu formül bozulursa, burada gördüğümüz gibi ikinci formül devreye girer. İkinci formülse, 'yeni şehir merkezi oluştur eski merkezleri soğut' formülüdür. Uşak'ta böyle güzellikler içeren, şehirciliğin ikinci altın formülünün gerçekleştirildiği ve kentsel dönüşüm sağlayan böyle bir proje için katkı gösteren herkese teşekkür ederim. "

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ise Kentsel Dönüşüm Projesi toplam maliyetinin 450 milyon lira olduğunu aktardı.

Bölgenin yeni kent merkezi olacağını ifade eden Cahan, "Burası 10 yıllık serüvenin eseri, Uşak adına devletimiz tarafından yapılan en büyük proje. Burası Uşak'ın yeni ticari ve yaşam merkezi olacak. Girişimci kardeşlerimizi buradaki satış ofisimize davet ediyorum. 24 Ağustos'ta satışlar başlayacak. Uşak girişime ve gelişime açık bir şehir. Burası ilkler şehrine yakışır bir ilk, çünkü burası bir tabakhaneydi, sanayi bölgesiydi. Sanayiden, konut ve ticari alana dönen ilk proje, Avrupa'da ödül alan bir proje. Tüm Uşak'ın bir kazanımı." değerlendirmesinde bulundu.

TOKİ Finansman Şube Müdürü Süleyman Sulak da kentsel dönüşüm projesi kapsamında toplam 922 dükkan inşa edildiğini ve bunlardan 524'ünün hak sahiplerine ve belediyeye tahsis edildiğini kaydetti.

Sulak, 397 dükkan için açık artırma ile satılacağını belirterek, "Bin 51 konut ve 922 dükkanın yer aldığı 100 bin metrekarelik alanı içeren proje 24 ayda tamamlandı. TOKİ ve Uşak Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen Uşak kentsel yenileme projesi kapsamında satışa sunduğumuz 397 dükkanın satış ve tanıtım ofisinin açılışını yapıyoruz. Uşak kentsel dönüşüm projesi birçok kamu kurumunun bu alana taşınmasıyla yeni bir yaşam merkezi olacak." dedi.

Açılışın gerçekleşmesine katkı sunan Turyap Genel Müdür Yardımcısı Deniz Çağlar ise Uşak'ta yapılan kentsel dönüşüm projesinin Türkiye için örnek niteliği taşıdığını söyledi.

Konuşmaların ardından, halk oyunları ve bando gösterileri yapıldı, ofisin açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.



