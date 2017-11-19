Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

UŞAK (AA) - Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Banaz ilçesinden Uşak il merkezine ilerleyen Beytullah Durmuş (40) yönetimindeki 64 LE 457 plakalı otomobil, Çarıkköy yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Sürücü Durmuş araçta sıkışırken eşi Yasemin Durmuş (40) olay yerinde yaşamını yitirdi, çocukları Aslı, Feride ve Ömer yaralandı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü bir süre sonra sıkıştığı yerden çıkarttı.
Durmuş ve üç çocuğu ambulansla Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.
Yaşamını yitiren Yasemin Durmuş'un cesedi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otomobil olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.