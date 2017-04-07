Uşak'ta trafik kazası: 6 yaralı

UŞAK (AA) - Eşme ilçesinde, öğrenci servisi ile saman yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eşme yönünden Uşak istikametine giden İ.T'nin (53) kullandığı 64 EH 564 plakalı öğrenci servisi ile karşı yoldan gelen S.B. (32) yönetimindeki 64 HD 752 plakalı saman yüklü kamyon, Ahmetler köyü Hayri Bey Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada, sürücü İ.T. ve minibüste bulunan öğrenciler F.K (16), T.Ç (17), G.G (17), İ.Ç (13) ve U.K (16) yaralandı.
Olay yerine gelen ambulanslarla Eşme Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan, U.K, F.K. ve T.Ç Uşak Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.