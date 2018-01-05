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Uşak'taki cinayetin şüphelisi İstanbul'da yakalandı

- Uşak'ta Ali Ekber Polat'ı sokakta yürürken tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli, kurulan özel ekip tarafından 7 ay sonra İstanbul'da yakalandı - Uşak'a getirilen şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı

Uşak'taki cinayetin şüphelisi İstanbul'da yakalandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta Ali Ekber Polat'ı sokakta av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli, kurulan özel ekip tarafından İstanbul'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 Haziran'da Cumhuriyet Mahallesi Orhan Dengiz Bulvarı'nda Uşak Arkeoloji Müzesi'nde sanat tarihçisi olarak çalışan Ali Ekber Polat'ın (38) öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerden cinayeti Polat'ın eşi H. Polat'ın eski imam nikahlı eşi Zafer Aras'ın gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, şüphelinin olay yerine geldiği hafif ticari araçla Manisa'ya kaçtığını tespit etti.

Firari şüpheli Zafer Aras'ı yakalamak için özel ekip kuruldu, polis Aras'ın değişik illerde pazarcılık yaptığı belirledi.

Manisa ve İzmir'de çok sayıda pazar yerini gezen polis ekipleri, son olarak İstanbul Arnavutköy'de kurulan semt pazarında şüphelinin tezgah açtığını tespit etti.

İstanbul'a giden cinayet bürosu ekibi, Zafer Aras'ı iç çamaşırı sattığı semt pazarında gözaltına aldı.

Uşak'a getirilen Aras, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Şüphelinin, öldürülen Polat'ın eşi H. Polat'ın eski imam nikahlı eşi olduğu, uzun yıllar beraber yaşadıkları, H. Polat'ın kendisini terk ederek Ali Ekber Polat ile evlenmesinin ardından olayı gerçekleştirdiği iddia edildi.

- Olay

Uşak Arkeoloji Müzesi'nde sanat tarihçi olarak çalışan Ali Ekber Polat, 2 Haziran 2017'de sabah işe giderken arkasından yaklaşan bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulmuş, hastaneye kaldırılan Polat yaşamını yitirmişti. Polis, güvenlik kameralarından olayın failini belirlemiş, yakalamak için özel ekip kurulmuştu.



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