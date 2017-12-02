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Uşak'taki kayıp kişiyi arama çalışmaları

- Sivaslı ilçesinde kendisinden 5 gündür haber alınamayan Şaban Çakar'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor - Atlı UMKE ekipleri, polis ve vatandaşların katılımıyla geniş bir alanda çalışma yürütürken, AFAD ekipleri de Evrenli göletinde bot ve kanca yardımıyla arama yaptı

Uşak'taki kayıp kişiyi arama çalışmaları

UŞAK (AA) - Uşak'ın Sivaslı ilçesinde 5 gündür kayıp olan Şaban Çakar'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürdürülüyor.

Sivaslı ilçesinde yaşayan ve 27 Kasım'dan itibaren kendisinden haber alınamayan üç çocuk babası Şaban Çakar'ın (60) bulunması için en son görüldüğü Evrenli mevkisine sabah saatlerinde gelen polis, AFAD ve atlı UMKE ekipleri burada arama çalışması yaptı.

Atlı UMKE ekiplerince polis ve vatandaşların katılımıyla geniş bir alanda tarama yapılırken, AFAD ekipleri de Çakar'ın yakınlarıyla birlikte yürüyerek arama çalışmalarına katıldı. AFAD ekipleri daha sonra Evrenli göletinde bot ve kanca yardımıyla arama yaptı.

Çakar'ı aramak için Tatar beldesinden getirilen vidanjör yardımıyla bir eğlence merkezinin önündeki süs havuzu boşaltıldı.

Çakar'ın oğulları Önder ve Murat Çakar da arama çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin 7 saat süren çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Bu arada, arama çalışmalarında kullanılmak üzere Ankara'dan kadavra köpeği istenildiği, yarın da dalgıç polislerin arama çalışmalarına katılacağı öğrenildi.


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