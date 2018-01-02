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Üsküdar'da ahşap binada yangın

- İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Üsküdar'da ahşap binada yangın

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da bir ahşap binada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Kuzguncuk Mahallesi Bağcı Sokak'taki üç katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine Kadıköy, Üsküdar ve Çengelköy itfaiye grupları sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangının çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Binada yangın nedeniyle yer yer çökmeler meydana geliyor.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ahşap EvKUZGUNCUKüsküdar
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