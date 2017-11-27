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Üsküdar'da silahlı saldırı

- Servis minibüsünde silahlı saldırıya uğrayan servis hostesi öldü, sürücü yaralandı

Üsküdar'da silahlı saldırı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar’da bir servis minibüsüne yönelik silahlı saldırıda, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yavuztürk Mahallesi Karadeniz Caddesi Fildişi Sokak'ta park halindeki servis minibüsüne, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, araçta bulunan servis şoförü Mehmet Yılmaztürk (51) ve servis hostesi Asiye Aykan (40) yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aykan, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Yılmaztürk ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Aykan, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın yaşandığı sokakta ve servis aracında inceleme yapan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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