Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ekonomi Eto arzu yıldız
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor
Motorinde yeni dönem
Motorinde yeni dönem
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu

Üsküdar'daki cinayet ve yaralama olayı

- Eşini yaraladığı, yanındaki erkeği de öldürdüğü iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı

Üsküdar'daki cinayet ve yaralama olayı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da, eşini yaraladığı, yanındaki erkeği de öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Üsküdar Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, Anadolu Adalet Sarayı'na gönderilen şüpheli M.A.'nın işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi savcılıkça ifadesi alınan şüpheli M.A, "kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli M.A.'nın tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan, olay sırasında M.A.'nın yanında bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevkedilen Ç.T. de, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Üsküdar'da dün meydana gelen olayda, Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi Aziz Mahmut Efendi Sokağı'ndaki bir evde B.A. (26) adlı kadın ile yanındaki Mahmut Ç. (30) bıçakla yaralanmış, Mahmut Ç. kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Olayla ilgili B.A.'nın kocası M.A. zanlı sıfatıyla gözaltına alınmıştı.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Adalet SarayıCinayetüsküdar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5