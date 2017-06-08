Üsküp Büyükelçisi Kara, Başbakan Zaev'i ziyaret etti

ÜSKÜP (AA) - Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Makedonya'nın yeni başbakanı Zoran Zaev'i ziyaret etti.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Makedonya ile Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin ele alındığı belirtilirken, ikili işbirliğinin demokratik ilkeler, ekonomik planlar ve iki ülke vatandaşlarının çıkarları doğrultusunda geliştirilmesi noktasında kararlılık vurgusu yapıldığı kaydedildi.

Zaev ile Kara'nın ayrıca, yatırımcıların Makedonya'da karşılaştıkları bürokratik engellerin aşılması meselesine de değindikleri ifade edilirken, Türk yatırımcıların Makedonya'da yatırım yapma noktasındaki ilgisinin de görüşmede ele alınan konular arasında bulunduğu aktarıldı.

Zoran Zaev, yeni hükümetin öncelikli hedefinin Makedonya'nın dostları başta olmak üzere, tüm ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi olduğunu söylerken, "Makedonya vatandaşlarının beklentisi, Avrupa perspektifidir. Hükümet, entegrasyon yolundaki tüm olumlu tecrübeleri göz önünde bulundurmak için hazırdır." dedi.

Üsküp Büyükelçi Kara da Makedonya'nın NATO'ya üyeliği noktasında Türkiye'nin desteğini yineledi.

Makedonya'da geçen aralık ayında yapılan erken genel seçimin ardından, uzun süre hükümet kurulamadı. Makedonya Sosyal Demokrat Birliği (SDSM) Genel Başkanı Zaev'in başkanlığındaki yeni hükümet, 30 Mayıs gecesi mecliste güvenoyu alarak resmen göreve başladı.