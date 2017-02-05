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Üsküp'te hava ulaşımına sis engeli

ÜSKÜP (AA) - Makedonya'nın başkenti Üsküp'te sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Üsküp'teki Büyük İskender Havalimanı internet sitesinden yapılan açıklamada, Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Hava Yollarına ait Üsküp-İstanbul...

Üsküp'te hava ulaşımına sis engeli

ÜSKÜP (AA) - Makedonya'nın başkenti Üsküp'te sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Üsküp'teki Büyük İskender Havalimanı internet sitesinden yapılan açıklamada, Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Hava Yollarına ait Üsküp-İstanbul ve İstanbul-Üsküp seferlerinin yoğun sis nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Seferlerin bazılarının ertelendiği ifade edilen açıklamada, Üsküp'teki yoğun sis nedeniyle bazı uçakların ülkenin güneyindeki Ohri ile Kosova'nın başkenti Priştine'ye indiği kaydedildi.

Makedonya Otomobil-Motor Topluluğu (AMCM) da Üsküp-Kalkandelen ile Üsküp-Katlanova otoyollarında görüş mesafesinin 50 ila 100 metre arasında değiştiğini, ülke genelinde etkili olan sis nedeniyle trafikte daha dikkatli olunması gerektiği çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
EngelHava UlaşımıMakedonyaSisÜsküp
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