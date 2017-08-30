ÜSKÜP (AA) - Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, "Balkanlar, aşırıcı hareketler ile yasa dışı göçe karşı Avrupa'nın savunmasının ilk safında yer alıyor. Bunlara gerekli karşılığın verilmesi için bölgenin bir an önce NATO entegrasyonuna ihtiyacı var." dedi.

Makedonya Dışişleri Bakanlığı Jeostratejik Araştırmalar Enstitüsü ile Avrupa Güvenlik Araştırmaları Merkezi George Marshall iş birliğinde Makedonya Dışişleri Bakanlığında düzenlenen, "Makedonya NATO'ya tam üyelik yolunda" adlı konferansta konuşan Dimitrov, ülkenin bölgedeki ortak çalışmalarda yer almasının, NATO ittifakının askeri kapasitesine ve savunmasına destek sağlayacağını belirtti.

Avrupa ve dünyanın diğer bölgeleri gibi Batı Balkan Bölgesi'nin de aşırıcı hareketler ile yasa dışı göçle karşı karşıya kaldığına işaret eden Bakan Dimitrov, şunları söyledi:

"Balkanlar, aşırıcı hareketler ile yasa dışı göçe karşı Avrupa'nın savunmasının ilk safında yer alıyor. Bunlara gerekli karşılığın verilmesi için bölgenin bir an önce NATO entegrasyonuna ihtiyacı var. Bölgemiz, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan gelen tehditler açısıdan coğrafi ve jeostratejik konumu sebebiyle olası şiddetli aşırıcılık ve radikalizme maruz kaldı ve kalmaktadır. DEAŞ'ın eylemleri, sığınmacı krizi, şiddetli aşırıcılık ile radikalizmin yayılması ve çıkar çatışmalarının sürdürülmesi, Batı Balkan ülkelerinin güvenliği için tehdit teşkil ediyor."

Karadağ'ın NATO üyeliğini memnuniyetle karşıladıklarını bildiren Dimitrov, bu üyeliğin sadece Karadağ için değil bölge ülkeleri ve ittifak için de önem arz ettiğini ifade etti.

Nikola Dimitrov, "Bu politikanın devamı olarak Makedonya'nın da bir an önce NATO'ya üye olmasının jeostratejik açıdan gerekli olduğu kanaatindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.



Kendini NATO üyesi olarak gören Makedonya'nın önümüzdeki dönemde uluslararası barış misyonlarındaki katılımını arttıracağını vurgulayan Dimitrov, ülkenin savunma bütçesini her yıl arttırmayı da hedeflediğini sözlerine ekledi.

Konferansta Makedonya'nın NATO'ya giriş süreci, bu süreçte yerine getirmesi gereken kriterler ve iyi komşuluk ilişkilerin geliştirilmesi için atılan adımlar gibi konular ele alındı.