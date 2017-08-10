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Üsküp'te toplu sünnet şöleni

ÜSKÜP (AA) - Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirilen toplu sünnet şöleninde 400 çocuk sünnet edildi.Bursa Büyükşehir Belediyesi, Üsküp Çayır Belediyesi ve El Hilal Yardımlaşma Derneğinin iş birliğiyle başkentteki tarihi...

Üsküp'te toplu sünnet şöleni

ÜSKÜP (AA) - Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirilen toplu sünnet şöleninde 400 çocuk sünnet edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Üsküp Çayır Belediyesi ve El Hilal Yardımlaşma Derneğinin iş birliğiyle başkentteki tarihi Kurşunlu Han'da, aralarında yetimlerin de bulunduğu 400 çocuk için sünnet töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, burada yaptığı konuşmada, dost ve kardeş ülke Makedonya'da çok ciddi bir etkinliğe imza atıldığını belirterek, yetimlerin sevindirilmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Karlık da belediye olarak Makedonya'yı çok önemsediklerini ifade etti.

Bursa'da yaşayan her iki aileden birinin Balkan kökenli olduğunu aktaran Karlık, "Bizim Makedonya ile Üsküp'teki kardeşlerimizle tarihi, kültürel bağlarımız var, akrabalık, komşuluk bağlarımız var. Bu ilişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Dost ve kardeş Makedonya ile daha güzel ilişkiler kurma adına bu projelere imza atıyoruz." diye konuştu.

El Hilal Yardımlaşma Derneği Başkanı Behicuddin Şehabi de bu yıl 400 çocuğu sünnet ettirdiklerini belirterek, çocuklara geleneklere uygun olarak kıyafetler giydirdiklerini dile getirdi.

Şehabi, kendilerine destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Törende Kur'an-ı Kerim okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu. Sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

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Bursa Büyükşehir BelediyesiEl Hilal Yardımlaşma DerneğiMakedonyaToplu Sünnet şöleniÜsküp
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