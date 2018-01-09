"Usta-çırak" modeliyle meslek sahibi olacaklar

EDİRNE (AA) - Edirne'de farklı sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen öğrenciler, yetenekleri doğrultusunda yönlendirildikleri fabrikada ustalarının gözetiminde çalışmaya başladı.

Makine bakım-onarım, soğutma sistemleri ve elektrik tesisatları pano montörlüğü dalında çalışan 14-18 yaş aralığındaki 5 öğrenci, "usta-çırak" modeliyle işe başladıkları fabrikada yetişerek meslek sahibi olacak.

Edirne Valisi Günay, fabrikayı gezdikten sonra öğrenciler ve ustalarının çalışmalarını yerinde inceledi.

Özdemir, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ara elemana ihtiyacı olduğunu ve ihracatın günden güne arttığını belirterek, "2023 yılında milli gelirimizi de 20 bin dolarlara çıkarmayı hedefliyoruz. 2023 yılındaki hedefimizi gerçekleştirmemiz için insan gücümüzü, kaynağımızı, ekonomik anlamdaki değerleri çok iyi kullanmamız gerekiyor. Şu anda yetişmiş ve ara eleman anlamında sıkıntı çeken sanayicimizin, 2023 yılında milli gelirimizi 20 bin dolara çıkarabilmemiz için şu anda kullandığı, şu anda değerlendirdiği ara elaman kadar daha da ara elamana ihtiyaç var. Bunun da hızlı bir şekilde telafi edilmesi ve yetiştirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Gençliğin çeşitli sıkıntılarının olduğunu anlatan Özdemir, hem işsizlik hem de sosyal problemlerinin çözülmesi yönünde iş adamları ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın beraber adım attığını ifade etti.

Şehir merkezi, ilçeler ve köylerde okulunu bırakan öğrencilerin tespit edildiğini ve bu yönde aileleriyle görüşülerek çalışmalar yapıldığını aktaran Ödemir, öğrencilere ücret verildiğini de kaydetti.

Makine bakım ustası İbrahim Kaya (54 ) meslekte çırak yetişmediğini ancak bu tür projelerle öğrencilerin mesleği sevdiğini ifade etti. Gençlere sahip çıkacaklarını söyleyen Kaya, fabrikalardaki ara eleman açığının bu projeyle kapanacağını dile getirdi.

Fabrikada çalışan öğrencilerden Kazım Kelemer (16) liseyi bıraktıktan sonra açık öğretimden okuluna devam ettiğini belirtti. Fabrikada ustalarından birçok şey öğrendiğini ifade eden Kelemer, "Makine bakım revizyon çalışmaları yapıyoruz. Parça değiştiriyoruz, malzeme bakımı yapıyoruz. Parça tamiri yapıyoruz. Ben de bu meslekte usta olmak istiyorum." dedi.



























