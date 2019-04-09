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Usta gazetece hayatını kaybetti

Usta gazeteci Aykut Işıklar 70 yaşında yaşamını yitirdi. Işıklar İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.

Usta gazetece hayatını kaybetti
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Ünlü gazeteci Aykut Işıklar hayatını kaybetti. 70 yaşındaki Aykut Işıklar kaldırıldığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etti.

AYKUT IŞIKLAR KİMDİR?

Türk basının en deneyimli magazincilerinden. Gazeteciliğe 1968 yılında Hürriyet'de başladı. 12 yıl bu gazetede çalıştıktan sonra Günaydın ve Tercuman'da ikişer yıl magazin Müdürlüğüne devam etti. 10 yıl Sabah'da çeşitli servislerde yöneticilik yaptı. Yazılı basında en son Akşam Gazetesi'nde 5 yıl boyunca köşe yazarlığı yaptı. HBB, ATV, Star TV ve Flash TV de program hazırlayıp sundu. Ayrıca Best, Klass, Alem ve İstanbul FM de radyoculuk yaptı. M1 TV ve İstanbul FM'e program hazırladı.
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