Usta isimlerin eserleri müzayedede satışa sunulacak

İSTANBUL (AA) - Türk çağdaş sanatının usta isimlerinden Burhan Doğançay'ın "Red & Black Composition" adlı eseriyle, modern sanatın en önemli sanatçılarından Fahrünnisa (Fahrelnissa) Zeid’in "Naughty Boy" ve "Mona" isimli eserleri müzayedede satışa sunulacak.

Önemli koleksiyonlardan derlenmiş 222 eserin yer alacağı 42. Beyaz Çağdaş ve Modern Sanat Müzayedesi,14 Ocak'ta Swissotel'de gerçekleşecek.

Doğançay'ın 1974 tarihli eseri, sanatseverler tarafından büyük ilgi gören "Hücum" ve "Kurdela" serilerinin her ikisinin de özelliklerini taşıması ve görkemli kompozisyonuyla dikkat çekiyor. Eser, 500 bin lira muhammen bedelle satışa sunulacak.

Türk çağdaş sanatının öncülerinden ressam Fahrünnisa Zeid'in, az sayıda erkek çocuk portrelerinden biri olan ve bir öğrencisinin oğlunu resmettiği "Naughty Boy" eseri ise 450 - 650 bin lira tahmini fiyat aralığında satışa çıkacak.

Tate Modern'de geçen yaz retrospektif sergisi açılan ilk Türk sanatçısı Zeid'in, komşusu ve hayatının son döneminde en yakın arkadaşlarından Mona Muasher'ı resmettiği "Mona" eseri ise 350- 550 bin lira tahmini fiyat aralığında koleksiyonerlerin beğenisine sunulacak.

Türk çağdaş ve modern resim tarihinde "Fransız Ekolü" olarak bilinen 1950-1970 arası Paris'te yaşayan ve dönemin Avrupa Resmi'nin en önemli temsilcileri ile eş zamanlı ve bir çizgide eserler üreten Nejad Melih Devrim, Mübin Orhon, Selim Turan ve Hakkı Anlı'nın eserleri de müzayedede yer alacak.

Fransa'da 1967'de hayatını kaybeden ve Paris Kimsesizler Mezarlığı'na defnedilen ünlü ressam Fikret Mualla'nın farklı boyutlardaki eserleri de satışa çıkacak.

Etkinlikte ayrıca, Erol Akyavaş, Devrim Erbil, Neşe Erdok, Mehmet Güleryüz, Nuri İyem, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu, İhsan Cemal Karaburçak, İnci Eviner, Balkan Naci İslimyeli, Ahmet Güneştekin, Antonio Segui, Frank Nietsche, Natalia Dumitresco, Chant Avedissian, Susan Hefuna, Chintan Upadyay, Takashi Murakami, Damien Hirst ve Robert Indiana'nın da aralarında bulunduğu 126 sanatçının eseri sanatseverlerle buluşacak.

Eserler, 13 Ocak'a kadar Beyaz Müzayede’nin Nişantaşı’ndaki sanat mekanı "Beyaz Space"de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.