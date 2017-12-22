ANKARA (AA) - Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) tarafından her ay gerçekleştirilen "Ustalarla Film Söyleşileri", Ankaralı sinemaseverleri sinemanın ustalarıyla bir araya getirmeye devam ediyor.

Etkinliğin bu yılki son konuğu İftarlık Gazoz, Entelköy Efe Köy'e Karşı ve Dondurmam Gaymak gibi komedi filmlerinin ödüllü yönetmeni Yüksel Aksu oldu.

FİYAB başkanı Metin Tunçtürk, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu sene 9'uncusu gerçekleştirilen etkinliğin son konuğunun İftarlık Gazoz, Entelköy Efe Köy'e Karşı ve Dondurmam Gaymak gibi komedi filmlerinin ödüllü yönetmeni Yüksel Aksu olduğunu aktaran Tunçtürk, etkinliğe birçok yönetmenin katıldığını söyledi.

Etkinliğin 2018'de de devam etmesini istediklerini anlatan Tunçtürk, etkinliklerin çok talep gördüğünü, Bakanlığın destek vermesi halinde söyleşilerin önümüzdeki yıl da devam ettirileceğini dile getirdi.

Tunçtürk, "Biz de yapımcılar olarak söyleşilerde yönetmenlerin tecrübelerinden faydalanıyoruz. Bizim için de verimli oluyor." dedi.

- "Bozkırın sineması yapılmadı"

Yönetmen Aksu ise Ankara'da çok ciddi bir sinema birikiminin olduğunu ama kentin sinema sektörüyle ilişkisinin zayıf olduğunu belirtti.

Ankara'nın ciddi bir kültür şehri olduğuna dikkati çeken Aksu, "Ankara'nın sinema bağlamında ciddi bir külliyat oluşmadı. Ankara'da konusu geçen çok fazla sinema yok. Dolayısıyla bozkırın sinemasal şiiri yazılmadı. Bozkırın sineması yapılmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Aksu, Bakanlığın desteğiyle FİYAB tarafından düzenlenen bu tür etkinliklerin arttırılması gerektiğini ifade etti.

Etkinlik kapsamında Aksu, sinemaseverlerle yönetmenliğini yaptığı "İftarlık Gazoz" filmini izledi, söyleşi yaptı.