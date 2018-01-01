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Üstüne televizyon devrilen bebek hayatını kaybetti

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde 7 aylık bebek, üzerine televizyon devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle 680 Sokak'taki bir apartmanda yaşayan 25 yaşındaki Ukrayna uyruklu Alona Shvets'in bebeği...

Üstüne televizyon devrilen bebek hayatını kaybetti

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde 7 aylık bebek, üzerine televizyon devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle 680 Sokak'taki bir apartmanda yaşayan 25 yaşındaki Ukrayna uyruklu Alona Shvets'in bebeği Emir Shvets'in üzerine televizyon devrildi.

Bebeğini devrilen televizyonun altından çıkaran Shvets, sağlık ekiplerine haber verdi. Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan bebeğin kafatasında çatlak tespit edildi.

Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Emir Shvets'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Eğriboyun Mezarlığı'na defnedilen bebeğin ölümüne ilişkin polis soruşturma başlattı.

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