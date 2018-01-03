Usulsüz apart işletenlere ceza yağdı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de "günübirlik apart" olarak adlandırılan mekanların kayıt altına alınması için çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü, 2017'de Kimlik Bildirim Kanunu'na muhalefet ve usulsüz kiralama işlemi yaptıkları belirlenen 88 işletmeye 711 bin lira ceza kesti, 1'i cinayet zanlısı olmak üzere aranan 754 kişiyi yakaladı.

AA muhabirinin İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Anadolu ve Eskişehir Osmangazi üniversiteleri ile Açıköğretim fakültelerinde okuyanlarla 150 bine yakın öğrencinin barındığı kentte çok sayıda apart yer alıyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve geçici amaçla konaklama hizmeti veren ve "günübirlik apart" olarak adlandırılan mekanların kayıt altına alınması için çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü, kimlik bildirimi projesi dışında kalan bu tesislerin daha çok fuhuş amaçlı veya haklarında arama kaydı bulunan ve kente suç işlemek için gelen kişilerce tercih edildiğini belirledi.

Yıl içinde denetim altına alınan bu iş yerlerinde yapılan çalışmalar kapsamında haklarında çeşitli suçlardan arama kararları bulunan 754 kişi yakalandı, mevzuat hükümlerine uymayan ve Kimlik Bildirim Kanununa muhalefet eden apart sahipleriyle işletmelere ise 711 bin 210 lira ceza kesildi.

- "Bu işi kontrol dışı yapanlarda ise sıkıntılar var"

Emlakçılar Odası Başkanı Gazi Çelik, günübirlik kiralık evlerin Türkiye'de son zamanlarda müteahhitler tarafından tercih edilen yapı biçimleri olduğunu söyledi.

Günlük kiralık iş yapanların bir kısmının emlakçılar bir kısmının ise Kahveciler Odasına bağlı olduğunu anlatan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar, Emniyet Müdürlüğünün gözetiminde yapılan işler. Vergi mükellefiyeti var. Otel statüsünde işletmecilik yapmaktalar. Tabii günlük kiralık evlerde işini çok düzgün yapan, odalara kayıtlı olan esnaf arkadaşlarımız var. Bunlardan hiçbir şikayet gelmiyor ama bu işleri yasa dışı yapanlar da var. Bunlar hem bizim gözetimimizde değiller hem de emniyete bildirim yapmıyorlar. Gözetimimizde olan esnaf müşterileri geldiği zaman bütün kimlik bilgilerini emniyet müdürlüğü ile paylaşıyor. Paylaşmak zorundalar. Bizlerle istişare halindeler. Fiyat politikalarını bizlerle birlikte düzenlemekteler. Bu işi kontrol dışı yapanlarda ise sıkıntılar var. Bu tarz işletmeleri öğrendiğimizde kolluk kuvvetlerine gerekli bilgilendirmeyi yapıyoruz."

- "Yasa dışı işletmelerin karşısındayız"

Çelik, geçen yıl yapılan denetimlerde kayıt dışı apart işletmelerde kalan 754 kişinin yakalandığına dikkati çekerek "Vatandaşlarımızın duyarlı olması lazım. Çevresinde usulsüz olarak işletilen bir ev, apart olduğunda bunu bizlere, emniyete bildirmeleri gerekiyor." dedi.

Şehre turist olarak aileleriyle gelip, bu tarz işletmelerde kalan insanlar bulunduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Eskişehir artık turistik bölge. Hafta sonu şehre ilgi yoğun. Bu tarz işletmeler rağbet de görüyor. Nedeni ise... Bugün 1+1 55 metrekare kiralık eşyalı bir apartta hafta sonu 70-80 liraya bir aile kalabiliyor. Bundan dolayı da insanlara uygun geliyor. Bunu yasa dışı kullanan insanların karşısındayız. Vatandaşlarımızdan da bu konuda hassasiyet bekliyoruz."