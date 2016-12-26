ISPARTA (AA) - Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öncülüğünde Isparta'da sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği "Üşüme Kardeşim Biz Varız" yardım kampanyasına ilişkin hazırlanan görüntüler basın kuruluşları ile paylaşıldı.

SDÜ öncülüğünde kasım ayında Halepliler için başlatılan "Üşüme Kardeşim Biz Varız" kampanyasında sona gelindi. Isparta'daki sivil toplum kuruluşları ile bazı kamu kurumlarının destek verdiği kampanya kapsamında toplanan 7 tırlık yardım, cuma günü SDÜ'de düzenlenen törenle Haleplilere uğurlandı.

SDÜ Kurumsal İletişim Merkezi de söz konusu kampanyaya ilişkin klip hazırlandı. Yardım kampanyası kapsamında yardım malzemelerinin toplanması ve tırlara yüklenmesi görüntülerinin gösterildiği klipte, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ile SDÜ'de öğretim görevlisi olan Suriyeli akademisyenlerin görüşlerine yer verildi.

- "SDÜ'nün bugüne kadar yaptığı en hayırlı işlerden biri"

Görüntülerde SDÜ Rektörü Prof. Dr. Çarıkçı, kendilerinin çok mutlu olduğunu, SDÜ'deki öğrenci kulüpleri ve Isparta halkının desteği ile Haleplilere içerisinde gıda ve giysi malzemeleri bulunan 7 tırlık yardımı gönderdiklerini bildirdi.

Bu kampanyanın üniversitelerdeki öğrenci topluluklarının ne kadar büyük ve hayırlı işler yapabildiklerini gösteren anlamlı bir iş olduğunu belirten Çarıkçı, SDÜ'nün de bugüne kadar yapmış olduğu en hayırlı işlerden birisini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Gönderilecek yardımın oradaki insanların tüm sorunlarını çözmeyeceğini bildiklerini ancak yardımın bir nebze olsun oradaki halka katkı olacağını bildiklerini aktaran Çarıkçı, kampanyaya destek veren öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

- "Türkiye, nefes aldığımız akciğerimizdi"

SDÜ İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Okutmanı Suriyeli Abdullah Maktabi de Halep'in tarihin en eski şehirlerinden biri olduğuna işaret etti. Halep'in 5 yıldır bir nehir gibi kadını, yaşlısı ve çocuğu ile kanadığını vurgulayan Maktabi, şunları kaydetti:

"Bizler Halep'e ve Halep'in halkına 'Onların önünde eğilin' diyemeyiz. Biz Halep'in çocuklarına zilleti kabul edin diyemeyiz. Fakat biz büyük devletlere 'Neredesiniz' diyebiliriz. 'Çocukların öldürülmesini izlerken siz neredesiniz' diyebiliriz. 'Binlerce insanı her gün katleden Esed alkışlanırken neredesiniz' diyebiliriz. Şimdi de Halep'in çocukları en kötü şekilde Halep'ten kovuluyorlar. Şimdi siz ne yapacaksınız? Bütün dünya durmaksızın kanayan bu nehrin önünde susmuş bir vaziyettedir. Bütün dünyanın insanlığı nerede? Neden özgür batı ülkelerinde bir kişi öldürüldüğü zaman dünya ayağa kalkıyor da gözlerinizin önünde binlerce insan katledildiğinde hiçbir şey yapmıyorsunuz? Birlemiş Milletler nerede? İnsan hakları örgütleri nerede? Ey, hayvan hakları savunucuları, sizler neredesiniz? Bu zulme karşı neden susuyorsunuz?"

Türkiye hükümetine, Cumhurbaşkanına ve halkına teşekkür eden Maktabi, "Çünkü Türkiye Cumhuriyeti o zulme karşı durdu. Zulme karşı insanların ayaklandığı ilk günden itibaren Türkiye'ye minnet borçluyuz.Türkiye bizi ilk saatlerden itibaren destekledi. Zaten Türkiye, nefes aldığımız akciğerimizdir." ifadelerini kullandı.

- "Halep zayıf değildir. Fakat Halep hastadır"

SDÜ İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Öğretim Üyesi Suriyeli Yrd. Doç. Dr. Seham Hendawi de şu an Halep'te yaşananları anlatmada kelimelerin kifayetsiz kaldığını anlattı. Oradaki durumu "Halep can çekişiyor" şeklinde özetleyebileceklerini belirten Hendawi, Halep'in son nefesini verdiğini vurguladı.

Sadece Halep'in değil tüm Suriye'nin, Halep ile aynı durumda olduğunu anlatan Hendawi, 6 yıl önce özgürlük talep ederek ayaklanan Suriye halkının "Ya varız, ya yokuz" dediğini vurguladı.

Bu halkın dünyanın en güçlü silahına sahip olduğunu, o silahın da "gurur" olduğunu ifade eden Hendawi, "Halep zayıf değildir. Fakat Halep hastadır. Halep acı çekiyor. Halep kanıyor, Halep bütün Suriye gibidir. Halep, sadece Suriye'deki o görüntüyü özetliyor." diye konuştu.

Yeniler Kulübü Başkanı Furkan Gencer de başlattıkları yardım kampanyasına öğrencilerden beklenilen üzerinde destek aldıklarını ve Halepliler için Isparta'daki sivil toplum kuruluşlarının da desteği ile 7 tırlık yardım topladıklarını kaydetti.