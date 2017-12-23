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"Üşüyen Çocuk Kalmasın" kampanyası

- Yardım toplanması amacıyla düzenlenen programda 7 yaşındaki Ahmet Önal da kumbarasındaki parayı vererek kampanyaya katkı yaptı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde ayakları ıslanmasın diye poşet giyen kız öğrencinin hikayesinden etkilenerek bir grup kadının başlattığı "Üşüyen Çocuk Kalmasın" kampanyasına, 7 yaşındaki Ahmet Önal da kumbarasındaki parayı vererek katıldı.

İlçede güzellik salonu işletmecisi Hülya Altuncu öncülüğünde bir araya gelen 20 kadının ihtiyaç sahibi çocuklar yararına başlattığı kampanya kapsamında "Bir çocuğun ısınmasına siz de destek olun" sloganıyla yardım toplanması amacıyla program düzenlendi.

Gönüllü kadınların evlerinde yaptıkları yiyeceklerin ikram edildiği programda, kampanyada yer alan kadınlardan Sevgi Köksal, projenin nasıl başladığını anlattı.

Altuncu'nun bir öğretmen arkadaşının anlattığı hikayeden etkilenerek "Biz ne yapabiliriz?" düşüncesiyle yola çıktıklarını belirten Köksal, "Bir çocuğun kış günü ayakları ıslanmasın diye giydiği poşeti sınıfta çıkarmaya çalışırken gören öğretmenin hikayesi bu. Bizler gönüllüyüz ama paramız yok. Elimizden geldiğince arkadaşlarımızın, akrabalarımızın, yetkililerin destekleri ile bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 1 aydır arı gibi çalışıyoruz." dedi.

Kampanyaya kumbarasındaki 20 lirayı vererek katkıda bulunan 7 yaşındaki Ahmet Önal'a Tokat Valisi Ömer Toraman'ın eşi Neşe Toraman plaket verdi.

Ahmet Önal'ın annesi Melike Önal, AA muhabirine, projeyi kendisine anlattığı zaman oğlunun "(Anneciğim ben de katılmak istiyorum, harçlıklarımdan bir miktar katmak istiyorum.) dedi. Onun adına da parayı verdik. Bunu gönülden, sevinerek yaptı. Bizim de çok hoşumuza gitti." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 15 bin lira civarında para toplanan programa, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan'ın eşi Gülşen Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun eşi Leman Topaloğlu, Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan'ın eşi Mine Karacan ile projede yer alan gönüllü kadınlar ve davetliler katıldı.



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"Üşüyen Çocuk Kalmasın Projesi"ErbaaTokat
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