Üvey annenin çocuğunu darbettiği iddiası

ZONGULDAK (AA) - Karabük'te, üvey annesi tarafından darbedildiği iddia edilen 3 yaşındaki kız çocuğunun öz annesi, olaya tepki gösterdi.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaşayan öz anne Ayfer Kuzucu, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay nedeniyle çok üzgün olduğunu söyledi.

Kuzucu, boşandığını ve kızının velayetini eski eşine verdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Boşandıktan sonra kızım bende bir ay kaldı. Bana eski kocam, 'Kıza bakıcı tuttum' dedi. Çocuğu almaya geldiğini söyledi. Sonra lafı çevirip evlendiğini söyledi. Çocuğu benden aldıktan sonra üvey anne şiddet uygulamaya başlamış. Geçen 15 Haziran akşamı çocuğu banyo yaptırmıştım. Bir baktım darp olayını gördüm. Sağ tarafında dört morluk, sol bacağında bir, sırtında morluklar vardı. Ben de bunun üzerine hastaneye gidip darp raporu aldırdıktan sonra babasından ve üvey annesinden şikayetçi oldum. Çocuğu teslim etmemek için velayet davası açtım."

Kızının, üvey annesi ve babasının kendisini dövdüğünü anlattığını söyleyen Kuzucu, "Ben de nasıl dövdüklerini sordum. Kızım da bana 'Babam elime terlikle vuruyor, üvey annem de yüzüme tokatla vuruyor' dedi. Ben çocuğumu istiyorum. Kim dövdüyse cezasını çeksin. Çocuğumu geri istiyorum. Ömür boyu peşindeyim, bırakmam." diye konuştu.

- Olay

Karabük'te dün, Beşbinevler Mahallesi'nde oturan , eve geldiğinde gözlerinde morluk ve şişkinlikler gördüğü 3 yaşındaki kızı E.A'yı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürmüş, küçük kız tedavi altına alınırken, tespit edilen cilt altında yüzeysel yaygın doku lezyonları ve çok sayıda yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilemeyeceğine ilişkin rapor verilmişti.

Hastane yetkililerinin durumu polise bildirmesi üzerine, ve üvey anne F.A gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çiftten üvey anne F.A. "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanmış, baba . adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

E.A. ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce koruma altına alınmıştı.