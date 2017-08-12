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Üvey annenin çocuğunu darp ettiği iddiası

- Karabük'te 3 yaşındaki çocuğunu darp ettiği iddia edilen üvey anne tutuklandı

Üvey annenin çocuğunu darp ettiği iddiası

KARABÜK (AA) - Karabük'te 3 yaşındaki kızını darp ettiği iddia edilen üvey anne, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Beşbinevler Mahallesi'nde oturan , eve geldiğinde 3 yaşındaki kızı E.A'nın gözlerindeki morluk ve şişkinlikleri görünce Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Küçük kız tedavi altına alınırken, tespit edilen cilt altında yüzeysel yaygın doku lezyonları ve çok sayıda yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilemeyeceğine ilişkin rapor verildi.

Hastane yetkililerinin durumu polise bildirmesi üzerine, ve üvey anne F.A gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çiftten baba adli kontrol şartıyla salıverilirken üvey anne F.A, "Kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

E.A. ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

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DarpKarabük
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