Üvey babasını yaraladığı iddia edilen genç kız tutuklandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta, üvey babasını pompalı tüfekle vurarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Cansel Ç. tutuklandı.
Aybey Mahallesindeki evlerinde önceki gün, annesini dövdüğü gerekçesiyle tartıştığı üvey babası E.Y'yi (36) pompalı tüfekle ateş ederek yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Cansel Ç. (18) ve kavgaya karıştığı iddia edilen erkek arkadaşı K.Ö. (26) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkeme Cansel Ç'yi tutuklarken, K.Ö'yü adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Tedavisi Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam eden E.Y'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.