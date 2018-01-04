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Uydu takip cihazı takılan vaşak doğaya bırakıldı

- Erzincan'da yaralı bulunan ve Kars'taki tedavisi sonrası tekrar kente getirilen vaşağın yayılış alanı ve davranış özellikleri takılan takip cihazıyla izlenecek

Uydu takip cihazı takılan vaşak doğaya bırakıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yol kenarında yaralı bulunan ve Kars'ta tedavi edilen vaşak, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Geçen ay Erzincan-Erzurum karayolu İkizler köyü mevkisinde aracın çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen ve yol kenarında bulunan dişi vaşak, Kars'taki Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma Kurtarma Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavi edildi. Sağlığına kavuşan vaşak, doğal yaşam alanına bırakılmak üzere yeniden Erzincan'a getirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca izlenmesi için Ankara'dan gönderilen uydu takip cihazı takılan vaşak, görevliler tarafından karayolu kenarındaki doğal yaşam alanına salıverildi.

Erzurum'dan gelen Orman ve Su İşleri Bakanlığı 13. Bölge Müdürü Mehmet Fehmi Yüksel, vatandaşların ihbarıyla bulunup tedavi edilen vaşağın, yaşadığı alana salıverildiğini söyledi.

Yüksel, vaşağa, izlenebilmesi için Ankara'dan gönderilen uydu takip tasması takıldığını dile getirerek, bu takip cihazı sayesinde hayvanın yayılış alanı ve davranış özelliklerinin tespit edileceğini aktardı.

Vaşağın doğaya salınmasını Yüksel'in yanı sıra Tercan Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz ile Orman ve Su İşleri Erzincan Şube Müdür Vekili Uğur Önel de izledi.

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DoğaErzincanOrman Su Işleri BakanlığıVaşak
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