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Üyelerini bilgilendirecek virüse karşı güvenlik kalkanı oluşturacak

Türkiye’nin en büyük ticaret borsası olan İstanbul Ticaret Borsası gıda sektöründe ürün ve tüketici güvenliği eğitimlerini başlatıyor. Gıda sektöründe faaliyet gösteren herkesin ücretsiz katılabileceği GÜVENLİ2023 İSTANBUL eğitim projesi ile katılımcılar virüse karşı güvenlik kalkanı oluşturacak bilgilerle donatılacak.

Üyelerini bilgilendirecek virüse karşı güvenlik kalkanı oluşturacak

Ürün güvenliği, güvenilir üretim, tedarik zincirinde ürün güvenliği, markalaşma ve iletişim gibi konu başlıklarını içeren online eğitim serisi ücretsiz olarak 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak.

Kayıtların açılması ile yoğun katılım beklediklerini belirten İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz yaptığı açıklamada; “Ürün güvenliği, seri üretimin, küresel üretim ve pazarın yaygınlaşması ile önemi daha da artan bir konu. Özellikle gıda ürünlerinin güvenliği hayati bir konu... Bu nedenle Güvenilir Ürün Platformu ile işbirliği yaparak bu konuda üyelerimizin donanımını artırmayı hedefliyoruz. İnanıyorum ki bu çalışmalar ürün güvenliğine önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

2023 hedefleri kapsamında dünyanın en stratejik şehirlerinin başında gelen İstanbul’daki gıda işletmelerinde ürün güvenliği çalışmalarının yaygınlaştırılması ve Covid-19 ile mücadelede güvenli üretimin sağlanması amacıyla başlatılan GÜVENLİ2023 İSTANBUL projesi İstanbul Ticaret Borsası önderliğinde tüm Türkiye’ye yayılacak.

Ürün güvenliğinin dış ülkelerle rekabet edebilir düzeye ulaştırılarak ihracatın arttırılması ile İstanbul’un ürün güvenliğinde üst noktalara taşınması için çalışmalarına hız kesmeden devam eden İstanbul Ticaret Borsası, online verilecek eğitimlerden oluşan proje için web sitesinde kayıtları almaya başladı.

Güvenilir Ürün Platformu’nun hazırladığı proje, eğitim alanında yetkin isimler ve Platform Bilim Kurulu’nun katkılarıyla düzenlenecek. Eğitim programından İstanbul Ticaret Borsası’na kayıtlı gıda üreten ve satan tüm gıda işletmeleri başta olmak üzere kayıt yaptıran herkes ücretsiz faydalanabilecek. 2 hafta sürecek online eğitimleri tamamlayan işletmelerden online sınavlarda başarılı olanlara sertifika verilecek.

Detaylı bilgi ve kayıt için www.istib.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

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