Uygulama yapan polislere baklava börek sürprizi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Kur'an kursunda eğitim gören kursiyerler, kar yağışı altında yol uygulaması yapan polislere sürpriz ziyarette bulunarak, baklava ve börek ikram etti.

Gölhisar Mahallesi'ndeki Kur'an kursu kursiyerleri, evlerinde yaptıkları, börek, baklava, pasta ve poğaçalarla Ankara- Kayseri karayolu üzerindeki Ortaköy kavşağına gelerek burada yol uygulaması yapan polislere moral ziyaretinde bulundu.

Hazırladıkları yiyecekleri ve çayı polislere ikram eden ev hanımları, İstanbul'da şehit olan polisler için başsağlığı diledi.

Sürpriz ziyaretle mutlu olan polisler, ikramlar için teşekkür etti.

Kadınlarla birlikte uygulama noktasına gelen din görevlisi Ahmet Sinan Arslan da şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Arslan, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, Gölhisar Kur'an kursunda eğitim gören ev hanımlarıyla polislere moral ziyareti yaptıklarını belirterek, "Bugünlerde birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Mahallemizin Kur'an kursu öğrencileri olan ev hanımları ikramlık hazırladıkları çay, poğaça, börek ve baklavaları getirdiler." diye konuştu.



