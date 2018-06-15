"Uygulanan düzenlemeleri vadediyorlar"

ADANA (AA) - İBRAHİM ERİKAN - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Partilerin, sosyal güvenlik sistemimiz üzerinden yaklaşık 50'ye yakın vaadi var. Bunun yarıdan fazlası zaten uygulanan şeyler. En temel örnek, '18 yaşından küçüklere ücretsiz sağlık hizmeti' diyorlar. Biz, 18 yaşından küçüklere ücretsiz sağlık hizmetini yaklaşık 10 yıldır gerçekleştiriyoruz." dedi.

Sarıeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli düzenlemelerle vatandaşın hayatını kolaylaştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira ikramiye yatıracakları sözünü verdiklerini ve 7-8 Haziran'da bunun ilkini gerçekleştirdiklerini ifade eden Sarıeroğlu, "Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden, emekli maaşları ve farklı uygulamalar konusunda maalesef şu anda çok korkunç bir bilgi kirliliği var." diye konuştu.

Sarıeroğlu, siyasi partilerin vaatlerine baktıklarını ve bunlardan bazılarının zaten uygulanan düzenlemeler olduğunu anlatarak şöyle devam etti:

"Bütün partilerin beyanlarını çıkardık. Partilerin, sosyal güvenlik sistemimiz üzerinden yaklaşık 50'ye yakın vaadi var. Bunun yarıdan fazlası zaten uygulanan şeyler. En temel örnek, '18 yaşından küçüklere ücretsiz sağlık hizmeti' diyorlar. Biz, 18 yaşından küçüklere ücretsiz sağlık hizmetini yaklaşık 10 yıldır gerçekleştiriyoruz. Anne ve babasının sigortalı olup olmamasına bakmıyoruz. 'SGK'ye de borcu var mı yok mu?' diye bakmadan 18 yaşından küçük herkes, sosyal güvenlik sistemimiz kapsamında ücretsiz, özel hastaneler de dahil olmak üzere hizmetlerden faydalanıyorlar."

- "Yaptığımız düzenlemelerin gölgelenmesine izin vermeyeceğiz"

Çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizen Sarıeroğlu, "Allah'ın izniyle 24 Haziran'da milletimiz istikrarın devamından yana, güçlü hükümet ve meclisten yana iradesini ortaya koyduğu takdirde, biz bu tarzdaki güçlü düzenlemelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Yaptığımız düzenlemelerin yalan, yanlış ve eksik bilgilerle bilinçli olarak, milletin gözünün içine baka baka gölgelenmesi, bunu farklı yerlere getirecek şekilde yapılması ülkemizin hak etmediği bir durum. Buna asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Sarıeroğlu, SGK'nin tüm Türkiye'nin kurumu olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Şu anda 81 milyon vatandaşımız SGK çatısı altında. Bu kadar kapsamı büyük bir kuruma gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Bir yılda 500 milyon kez hastaneye giden vatandaşlarımızla ilgili işlem yapıyoruz. Bir günde 2,5 milyon hastane provizyonu, 1,5 milyonluk eczane provizyonu işlemi yapan bir kurumuz. Bu bağlamda topyekun, bütüncül bir bakış açısıyla konularımızı değerlendiriyoruz."