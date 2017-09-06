Uyku apnesine robotlu tedavi

İSTANBUL (AA) - Uyku apnesi dolayısıyla 1 saatte 132 kez nefesi duran kişi, hastalığından robotik cerrahi yöntemiyle kurtuldu.

Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan, 1 saatte 132 kez nefesi duran uyku apnesi hastası İlhan Paşaoğlu ile Şişli Memorial Hastanesi'nde düzenlenen basın toplantısında, robotla uyku apnesi ameliyatı hakkında bilgi verdi.

İleri uyku apnesi hastalarında cerrahi tedavinin pek yapılmadığını dile getiren Kayhan, şunları kaydetti:

"Hem ameliyat riskli hem de sonuçlar iyi değildi. Fakat kulak, burun, boğaz, baş ve boyun tedavilerine Da Vinci Robotik Cerrahinin girmesi uyku apnesi cerrahisinde yaklaşımımızı oldukça değiştirdi. Da Vinci Robotik Cerrahi ile özellikle alt solunum yolunda dil kökü ve gırtlak seviyesindeki tıkanıkları açabiliyoruz. Bu hastamıza Robotik Cerrahi ile ağız yolundan çok seviyeli bir ameliyat uygulandı. Aynı anda, yumuşak damak, küçük dil, bademcikler, dil kökü ve gırtlağa tıkanıklıkları açıcı işlemler gerçekleştirildi. Çok ileri uyku apnelerinde gece ani ölümlere kadar giden durumlarla karşılaşılabiliyor. Tıkayıcı uyku apnesi hayatı tehdit ediyor."

Prof. Dr. Kayhan, çoğu hastanın sadece horlama, uykuda nefes durması, sabah yorgun kalkma, baş ağrıları gibi sürekli şikayetlerle karşılaştığını ve gündüz uyku hali yaşadıklarını dile getirdi.

Horlamanın artan kiloyla özellikle erkeklerde başka hastalıklara sebebiyet verdiğini aktaran Kayhan, "Uyku apnesi sırasında uykuda her nefes durmasında salgılanan bazı hormonlar, yüksek tansiyon, kalp krizi, inme ve nörolojik hastalıklar ile diyabet, kilo alma gibi hastalıklara da neden oluyor." şeklinde konuştu.

Prof Dr. Kayhan, çok ileri uyku apnelerinde gece ani ölümlere kadar giden durumların dahi görüldüğünü vurgulayarak, uyku apnesinin, hastanın hem hayat kalitesini çok erken yaşta bozduğunu, hem de hayatını tehdit ettiğini kaydetti.

Aşırı horlama ve kötü uyku kalitesinin kişinin gündelik ve iş yaşamında hayati olumsuzluklara neden olabileceği uyarısında bulunan Kayhan, gündüz uyku halinin tehlikeli iş yapanlarda iş kazaları ve trafik kazalarına sebebiyet verdiğini ifade etti.

- "Hastalığın mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor"

Prof. Dr. Kayhan, uyku esnasından bir kişinin saatte 15'ten fazla nefes daralması ya da tıkanması yaşamasının ciddi bir tehlike olduğuna dikkati çekerek, "Bu hastalarda Apne Hipopne İndeksi 15’in üzerinde olan hastalarda hastalık artık ciddi bir boyut kazanır ve bu hastanın mutlaka tedavi edilmesi gerekir." dedi.

İleri yaştaki hastalar ve ameliyat kaldıramayacak hastalarda tedavi olarak "CPAP" adı verilen uykuda solunum cihazı önerildiğini belirten Kayhan, ancak hastaların yüzde 40'nın bu aleti kullanabildiğini söyledi.

Kayhan, özellikle genç ve ameliyat engeli olmayan hastalarda cerrahi alternatifin ilk seçenek olarak düşünülmesi gerektiğinin altını çizerek, "Çok yeni uygulamaya başladığımız Da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi ile yaptığımız ameliyatlarda dil kökü ve dil kökünün altındaki gırtlak bölgesinde tıkanma olan hastalara da müdahale edebiliyoruz. Bu da ameliyatta ki başarı oranlarımızı çok arttırdı." ifadelerini kullandı.

Uyku apnesi hastası olan İlhan Paşaoğlu ise hastalığını eşi sayesinde fark ettiğini, sabah uyandığı zaman yorgun kalktığını ve gece uykusuyla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

Paşaoğlu, eşinin her sabah kendisini, "çok horladın, çok fazla sıçradın" şeklinde uyardığını ancak bu söylemlere hiç inanmadığı için eşinin kamera ile uykusunu kaydettiğini belirterek, "Bir sabah çekmiş olduğu videoyu benimle paylaştı, gerçekten durum çok vahimdi." dedi.

Ailede zaten genetik bir kalp rahatsızlığı olduğunu dile getiren Paşaoğlu, "Babamın ölümü de uykusunda kalbinin durması şeklinde gerçekleşmişti. 48 yaşındaydı. Doktorum Tülin Hanım, babamın da uyku apnesinden dolayı gece uykusunda nefesinin durmasından dolayı vefat etmiş olabileceğini söyledi." diye konuştu.