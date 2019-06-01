Uyku problemlerinin çözümü hybrid yataklarda

Ömrümüzün yaklaşık üçte biri uykuda geçiyor. Bu yüzden sağlıklı uyku ve sağlıklı omurga için doğru yatak seçimi büyük önem taşıyor. Uzmanlar, omurga sağlığı açısından omurga ve diskler üzerine en az yükün bindiği pozisyonu sağlayabilen yatakların tercih edilmesini öneriyor; çünkü omurganın gündüz koruduğu normal duruş pozisyonunu uyku esnasında da sağlaması gerekiyor. Kalite ve konforu ileri teknolojiyle birleştiren Yataş, Hybrid Serisiile bütün bu ihtiyaçlara yanıt vererek benzersiz bir uyku deneyimi vadediyor.



Yay, visco, sünger, latex, jel ve kumaş teknolojilerinin kombinasyonlarından oluşturulmuş Yataş Hybrid Serisi’nde farklı ihtiyaçlara yanıt veren Ergocoil Infinity, Five-Z, Seven-Z, Smart Track, Supreme Comfort, Zero Gravity, Double Decker ve Support Line yataklar yer alıyor. Doğallığının ötesinde esnek olmasıyla da eşsiz bir dolgu malzemesi olan lateks sayesinde uyku sırasındaki dönme hareketlerini de azaltan Hybrid Serisi, vücutta biriken statik elektriği ve nemi uzaklaştıran teknolojisiyle stresten arınmanıza, böylece güne dinlenmiş bir şekilde başlamanıza yardımcı oluyor.



Smart Track yatakta kullanılan dünyanın ilk hafızalı yay sistemi Memory Coil teknolojisi, sıradan visco süngerlere göre daha fazla hava sirkülasyonu sağlayarak, yatağınızın daha fazla nefes almasını sağlıyor. Omurganın en hassas bölgesi olan bel ve basen bölgesine özel destek ve konfor sağlayan UltraWaist bel destek sistemiyle ise kişiye uygun bel desteği sunuyor. Hybrid Serisi yataklar, vücut yapınız ya da uyuma alışkanlığınız nasıl olursa olsun kişiye özel konfor sağlar. Hybrid Serisi yataklar, Yataş Bedding ve Enza Home mağazalarının yanı sıra www.yatasbedding.com.tr adresinde sizleri bekliyor.