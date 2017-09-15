Uysal, ITC Başkanı Salihi ile görüştü

ANKARA (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi ile görüştü.



DP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkanı Uysal'ın Salihi ile görüşmesinde Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumu ele alındı.

Uysal, planlanan referandumun kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Kürdistan bağımsızlık referandumu hiçbir şekilde kabul edilemez bir tekliftir. Barzani, referandum ısrarından bir an evvel vazgeçmelidir." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin de bu konuda daha net ve kararlı bir tutum sergileyerek bölgesinde kalıcı etkiler bırakacak referandum tartışmalarında gerekli adımları acilen atması gerektiğini vurgulayan Uysal, şunları kaydetti:

"Bu küstah referandum teklifine bir kez daha yüksek perdeden itirazımızı dillendirerek 'hayır' diyoruz. Büyük Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti devleti ile beraber bizler de Demokrat Parti olarak, Anadolu Türklüğündeki yara, hicranlı topraklar Kerkük'teki Türkmen kardeşlerimizin yanındayız."

ITC Başkanı Salihi de desteklerinden dolayı Uysal'a teşekkür etti.