Uyumsoft, Gaziosmanpaşa Lisesi öğrencileri ile buluştu

Ülkemizin İnovasyon lideri Uyumsoft, lise ve üniversitelerdeki öğrenci kariyer günlerine katılmaya devam ediyor. Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Hüseyin Şahin, Tokat Gaziosmanpaşa Lisesi kariyer günlerine katıldı.



Kendisinin ve Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder’in memleketinin Tokat olduğunu söyleyen Hüseyin Şahin, firmanın kurulduğu tarihten itibaren yaptığı çalışmalar sonunda bugün yazılım ve danışmanlıkta ülkemizin yurtdışına açılan firmalarından birisi olduklarını anlattı. 22 yıl önce faaliyete başlayan Uyumsoft’un yurtiçi ve yurtdışında elde ettiği başarıları hakkında bilgiler veren Hüseyin Şahin, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tokat ve Bakü’de 6 ofislerinin, konusunda uzman 200’ü geçen çalışanlarının ve eko-sistemlerinde yer alan 250’yi aşkın iş- çözüm ortaklarının olduğunu söyledi. Dört yıl önce Tokat Teknopark’ta açtıkları ofis ile yazılım sektöründe Tokat’ta en çok istihdamı sağlayan firma olduklarının altını çizen Hüseyin Şahin, Uyumsoft’un Tokat ofisinde çalışan 80 kişilik Uyumsoft Müşteri Destek Merkezi ekibinin 10 bini aşkın müşteriye hizmet verdiğini kaydetti.



"Tokat, yazılım sektöründe iyi bir yere gelecek"



Yazılım sektöründe Tokat ilinde en çok istihdam sağlayan firma olmanın haklı gururunu yaşadıklarını anlatan Uyumsoft Genel Müdürü Hüseyin Şahin, şunları söyledi:

“Bildiğiniz üzere Tokat, benim ve Uyumsoft Başkanımız Mehmet Önder’in memleketidir. Memleketimizin yazılım sektöründe önemli bir yere geleceğine inancımız daima tamdı ve bu nedenle yatırım yaptık ve bugün geldiğimiz noktada, iyi ki memleketimize yatırım yapmışız diyoruz. 10 bini aşkın yerli ve yabancı müşterilerimize, Tokat Müşteri Destek Merkezimizden hizmet vermekteyiz. Bir diğer konu, bilgisayar, endüstri, işletme, maliye gibi çeşitli bölümlerden mezun olarak Tokat’ta yaşayan gençlerimize, istihdam sağlamış olmanın mutluluğunu yaşamaktayız” dedi.



Yıllık gelirinin %31’ni ar-ge’ye ayırıyor



Türk markası Uyumsoft’un ürün grubunda, ERP (cloud, bulut, mobil); Dijital Dönüşüm (e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye, e-Bilet vd) uygulamaları, EkoTicari ürün ailesi ve 30’un üzerinde kamu projesi yer alıyor. İleri teknoloji konularına odaklanan Uyumsoft, yıllık gelirinin %31’ni ar-ge faaliyetlerine ayırmaktadır.