Uyumsoft ile Progroup arasında işbirliği yapıldı

Türkiye’nin yazılım ve danışmanlıkla lider firması Uyumsoft AŞ ve Turquality danışmanlığının lider firması Progroup AŞ, iş ve çözüm ortaklığı yaptı. İki kurumun üst düzey yöneticileri, geçtiğimiz günlerde Uyumsoft’un Yıldız Teknopark’taki merkez binasında bir araya geldi.



Ekosisteme sahip olan firmalar, hedeflerine ulaşacak



Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder ve Progroup Başkanı Dr. Salim Çam, yaptıkları değerlendirmede, ekosisteme sahip olan firmaların birbirleriyle yaptıkları “güç birliği” ile bugün ve gelecekte yurtiçi ve yurtdışındaki hedeflerine ulaşabileceğini kaydettiler.



Endüstri 4.0’ın maddelerinden birisinin “ekosistem” olduğunun altını çizen Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, şunları söyledi:



“Günümüzde ürünlerin değil, ekosistemlerin rekabeti ön plana çıkmıştır ve içinde bulunduğumuz yeni dönemde rekabet “ekosistemler” üzerinden gerçekleşecektir. Ekosistem yapılanmasını, kim başarırsa, ayakta kalarak hedeflerine ulaşabilecektir. Uyumsoft olarak biz, rekabeti ve işbirliğini öğrenmek için, kendi ofisimizde bulunan diğer şirketler ile birlikte, hem iş yapıyoruz, hem de rekabet ediyoruz. Bugün bazı projelerde birlikte iş yaparken, diğer bazı projelerde rekabet ettiğimiz firma sayısı 70’ı aştı. Bu mayayı istediğimiz gibi tutturabilirsek, markalarımızı hem yurtiçinde, hem yurtdışında satılabilir ve desteklenebilir bir yapıya dönüştüreceğiz” dedi.



İşletmelerde uçtan uca dijitalleşme sürecinin başladığını anlatan Progroup Başkanı Dr. Salim Çam, şunları belirtti:



“İşletmelerin ajandasında, endüstri 4.0, dijitalleşme, yapay zeka gibi konular yer almaya başladı. Şirketler, erp, crm, proje yönetimi, iş zekası, raporlama gibi uçtan uca tüm iş programları ve Turquality çalışmalarına hız kazandırdılar. Progroup olarak hizmet verdiğimiz firmaları, hem Turquality’ye, hem dijital değişim ve dönüşüme hazırlamaya devam ediyoruz. Bilindiği üzere Turquality bir teşvik programından öte, işletmeler için bir iş ve değer modelidir. Devlet destekli ilk marka destek programı olan Turquality’de, geçtiğimiz 15 yılda yararlanan firmalara yaklaşık 2.5 milyar TL devlet desteği sağlandı. Turquality alan işletmeler de, bu destekler ile kilogram başına ihracatlarını 3 kat artırdılar” diye konuştu.