Uyumsoft’tan, 10 yılın üzerinde çalışanlarına “Teşekkür Plaketi” 

Uyumsoft AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder tarafından, 10 yıl ve 15 yıl üzerinde görev yapan Zeliha Murat Tarımer, Selçuk Alkaş, Mustafa Korkmaz, Sümer Şekerci, Ramazan Öztemur, Sevtap Turancı, Müjdat Büyüközkan, Sibel Mavzer, Gülden Durgun, Arif Erhun Öcal, Doğan Hakan Fidan ve Gönül Yıldırım’a Teşekkür Plaketleri verildi.

Uyumsoft Ailesi buluşması geniş katılım ile 23 Mayıs 2019 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknopark’da bulunan Ağa Lokantası’nda yapıldı. İftar yemeğinde bir konuşma yapan Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, birlik ve beraberlik içinde uyumlu bir ekip olarak daha nice başarılara imza atacaklarını vurguladı.Uyumsoft’un, her yıl büyüme yakalayarak yoluna devam ettiğini ifade eden Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder, şunları söyledi:“22 yıldır Uyumsoft’a emek veren herkese sonsuz şükranlarımızı sunarız. Uyumlu bir ekip olarak, birlik ve beraberlik içinde daha nice başarılara imza atmaya hazırız. Son 10 ayda, insan kaynağımızı yaklaşık %20 arttırdık. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tokat ve Bakü’deki 6 ofisimizde 200’ün üzerindeki çalışanımız ve ekosistemimizdeki 250’yi aşkın iş ve çözüm ortağımızla 10 binin üzerindeki müşterimize hizmet vermekteyiz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyümeyeceğiz ve yıllık gelirimizin %31’ni ar-ge ve inovasyona ayırmaya devam edeceğiz. 2003 yılında bir Türkiye markası çıkarmak için söz vermiştik ve bu hedefimizi gerçekleştirdik. 22 yılı geride bırakırken, yeni bir söz daha veriyoruz. Uyumsoft’u dünyaya tanıtacağız ve bir dünya markası olmanın sözünü veriyoruz. Bir dünya markası olmak uzun bir yol ve bunu hep birlikte başaracağız. Singapur, Malezya, Çin gibi dünyanın dört bir yanında Türkiye’nin ve Uyumsoft’un bayrağını hep birlikte dalgalandıracağız” dedi.Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder’in konuşmasının ardından, 10 yılın üzerinde görev yapanlara teşekkür plaketleri verildi. İftar programına katılan çocuklar, lezzetli pamuk şekeri ve popcorn’u tadarken, palyaçolar eşliğinde doyasıya eğlenerek, kendilerine hediye edilen oyuncaklarını almanın mutluluğunu yaşadılar.