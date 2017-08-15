Uyurken üzerinden kamyonet geçen kişi öldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, garajda yerde uyuduğu sırada üzerinden karpuz yüklü kamyonet geçen kişi hayatını kaybetti.
Kaza anı ve yaralının kurtarılması çalışmaları güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesindeki Sebze ve Meyve Hali'nin garajına 01 CGU 26 plakalı kamyonuyla karpuz getiren Hüsnü Güreli, karpuzların indirilmesi sırasında yere kilim sererek uyudu.
Bu sırada Güreli'nin yanından geçen kimliği öğrenilemeyen kişi, yakında bulunan park halindeki kamyonetine binerek hareket etti.
Güreli'nin üzerinden geçen kamyonet sürücüsü, çevredekilerin uyarısı üzerine durdu. Kamyonetin ön tekerleri altında kalan Güreli, aracı kaldıran vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Güreli, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsünün emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.
Bu arada, kaza anı ve sonrası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.