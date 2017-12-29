ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, uyuşturucu satıcılarının çocukları hedef aldığını belirterek, "En kıymet verdiğimiz, en değerli varlıklarımızı hayattan koparıyorlar. Uyuşturucu bizim gözümüzde terör kadar önemli." dedi.

Dinç, Polisevi'nde düzenlediği yıllık değerlendirme toplantısında, özellikle 15 Temmuz sürecinden sonra basının Türk polis teşkilatına verdiği desteği hissettiklerini belirterek, Eskişehir'in huzur ve asayişini sağlamak adına geçen yıldan bugüne kadar yaptıkları faaliyetleri anlatmak istediklerini söyledi.

Basının desteğini aldıkları sürece güçlü olduklarını ifade eden Dinç, şöyle konuştu:

"Göreve ilk geldiğimde arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılarda, kentte bir uyuşturucu sorunu vardı. Sorunu çok küçümsemiyoruz ancak gözümüzde de çok büyütmüyoruz. Mücadele ve üzerine biraz daha düşmekle bu sorunu çok rahat çözebileceğimizi biliyoruz. Özellikle bazı mekanların yoğunlaştığı alanlardaki olaylarda, oraların esnafıyla ortaklaşa bir çözüm yoluna gittik. Diğer kurumlarla birlikte koordineli ilerlememiz var. Çocuklarımızın zararlı alışkanlıklardan uzak kalması konusunda da çalışmalarımız var. Türkiye'de yaptığımız ilklerde olan bazı projelerimiz var. Suçlu çocuklar suç işlesin diye beklemiyoruz. Bunların suça itilmesini önleme ya da kurtarılması noktasında da çalışmalarımız var."

- "Uyuşturucu satıcıları çocuklarımızı hedef alıyor"



Hükümetin ve İçişleri Bakanlığının uyuşturucu ile mücadeleye büyük önem verdiğini anlatan Dinç, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu satıcıları çocuklarımızı hedef alıyor. En kıymet verdiğimiz, en değerli varlıklarımızı hayattan koparıyorlar. Uyuşturucu bizim gözümüzde terör kadar önemli. Bu noktada biz de elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Uyuşturucu madde ticareti, terör ve organize suç örgütleri ile illegal yapıların en önemli finans kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Uyuşturucu ile mücadeleye özel önem verip, gerekli tedbirleri hassasiyetle almaktayız. Uyuşturucu madde ticaretinden bir önceki yıla göre yakalanan şüpheli sayısı iki kat artmış, ayrıca sokak satıcısı tutuklu sayısındaki artış 3 katına ulaşmıştır. Bu sayede uyuşturucu kullanıcılarının, uyuşturucuya ulaşılabilirliği zorlaştırılmıştır. Ülkemizin ve şehrimizin geleceği için, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi, geleceğe emin adımlarla güven içinde yürümemiz adına, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce bu yöndeki çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir."

Dinç, 2018 yılının ülke, millet ve emniyet teşkilatı için hayırlara vesile olmasını temenni ettiğini anlatarak, "Asayiş timlerimiz başta olmak üzere, trafik ve diğer tüm birimlerimizle gerekli tedbirleri en geniş şekilde alacağız. Bununla ilgili valimizin talimatları ile gerekli düzenlemeleri yaptık. Hiçbir zafiyete ortam oluşturmadan Eskişehir genelinde güvenlik tedbirlerini çok sıkı bir şekilde uygulayacağız." diye konuştu.