Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi pdy dava
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz
Bilinmeyen numaraya son
Bilinmeyen numaraya son
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Fransız halkı yalnızlaşıyor
Fransız halkı yalnızlaşıyor

Uyuşturucu hapları salçanın içine gizlemişler

- Hatay'da bir minibüste yapılan aramada salça kovalarının içine gizlenmiş 210 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Uyuşturucu hapları salçanın içine gizlemişler

HATAY (AA) - Hatay'da salça kovaları içerisine gizlenmiş 210 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süre yaptıkları çalışma neticesinde takibe aldıkları bir minibüsü İskenderun karayolunda durdu.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada çok sayıda kovadaki salçaların içerisine gizlenmiş 35 kilogram ağırlığında 210 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayla ilgili minibüste bulunan M.D.(51) ve R.D. gözaltına alındı.

Polisin R.D'nin ikametinde yaptığı aramada da uyuşturucu madde taşınmasında kullanılan gizli bölme yapımında kullanıldığı değerlendirilen 11 sac kalıp, 1 oksijen kaynak makinesi, 2 oksijen tüpü, 1 demir makas ve 1 tahta kalıp bulundu.

İfadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan iki zanlı tutuklandı.

Öte yandan olayla ilgilisi olduğu belirlenen Suriye uyruklu A.E'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HatayUyuşturucu Operasyonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5