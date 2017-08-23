Uyuşturucu hükümlüsü kovalamaca sonucu yakalandı

KARS (AA) - Kars'ta, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla hapis cezası alan kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle hapis cezası alan hükümlü Gökhan K'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Takibe alınan Gökhan K'nin Atatürk Mahallesi'ndeki bir evde saklandığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.
Ekiplerin geldiğini fark eden Gökhan K. ise "dur" ihtarına uymarak kaçmaya başladı.
Kovalamaca sonucu Asri Mezarlığı mevkisinde yakalanan Gökhan K. adliyeye götürüldü.
Hükümlü Gökhan K, yapılan adli işlemler sonrası cezaevine gönderildi.