Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi ABD İnternet üzerinden satış
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti

Uyuşturucu hükümlüsü kovalamaca sonucu yakalandı

KARS (AA) - Kars'ta, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla hapis cezası alan kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle hapis cezası alan...

Uyuşturucu hükümlüsü kovalamaca sonucu yakalandı

KARS (AA) - Kars'ta, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla hapis cezası alan kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle hapis cezası alan hükümlü Gökhan K'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Takibe alınan Gökhan K'nin Atatürk Mahallesi'ndeki bir evde saklandığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Ekiplerin geldiğini fark eden Gökhan K. ise "dur" ihtarına uymarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu Asri Mezarlığı mevkisinde yakalanan Gökhan K. adliyeye götürüldü.

Hükümlü Gökhan K, yapılan adli işlemler sonrası cezaevine gönderildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FirarKarsKovalamacaOperasyon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5