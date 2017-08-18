KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, "Uyuşturucu sadece narkotik bir suç değildir. 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ'nün bir oyunu olarak görülmesi gerekiyor. Ülke genelinde uyuşturucu sirkülasyonunda hareketlilik yaşandı. Bunu özellikle FETÖ'cüler yapıyor. Ülkeyi bataklığa götürmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar." dedi.

Çorumlu, AA muhabirine, kentte uyuşturucuyla mücadele konusunda yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Kırıkkale'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 8 aylık dönemde 365 kişiye işlem yapıldığını, bunlardan 58'inin tutuklandığını, 31'inin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirten Çorumlu, şöyle konuştu:

"Uyuşturucu sadece narkotik bir suç değildir. 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ'nün bir oyunu olarak görülmesi gerekiyor. Ülke genelinde uyuşturucu sirkülasyonunda hareketlilik yaşandı. Bunu özellikle FETÖ'cüler yapıyor. Ülkeyi bataklığa götürmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Biz bu oyunu gördük ve oyuna gelmeyeceğiz. Uyuşturucu ile FETÖ bağlantılı. Bunlar, 'Biz batıyorsak ülke batsın' dediler. Kusura bakmasınlar bu ülke, bu halk her şeyin farkında. Eskiden narko terör vardı, PKK'nın yaptığı. Bugün FETÖ özellikle uyuşturucu sirkülasyonunda bir artış sağlamak istedi. Daha önce çalıştıkları bağlantılarını kullandılar. Kırıkkale'ye bir yıl önce geldiğimizde kendimizi FETÖ ile mücadele ve çocuklarımızı bağımlı hale getiren uyuşturucuyla mücadeleye adadık. İlk çalışmalarımız çok olumlu sonuçlar verdi. 'Torbacı' olarak adlandırılan, sokakta uyuşturucu satanları yakalamada Türkiye genelinde en yüksek oranlara sahibiz. Bitti diyemeyiz ancak bitirmeye çalışacağız."

- "Kumpas kurmaktan, uyuşturucu ile mücadeleye fırsat bulamadılar"

Çorumlu, FETÖ'cü polislerin kumpas kurmaktan, uyuşturucuyla mücadeleye zaman bulamadıklarına işaret etti.

Bu nedenle ülke genelinde uyuşturucu sirkülasyonun yüksek seviyelere geldiğine dikkati çeken Çorumlu, "Ancak 17-25 Aralık'tan sonraki süreçte emniyetteki değişim, hem uyuşturucu satıcılarıyla FETÖ'nün birlikteliğini çözdü hem de bu satıcılara göz açtırmadı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun bu konuya verdiği önemle Türkiye uyuşturucuyla mücadelede çok iyi yerlere geldi. Kırıkkale'de de bizler üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirdik." ifadelerini kullandı.

Çorumlu, Kırıkkale'deki vatandaşların da bu konuda çok yardımcı olduklarını ve ihbar sayılarında çok yüksek derecede artış olduğunu aktardı.

Kırıkkale'de uyuşturucuyla mücadele konusunda çok büyük çalışmaların olduğunu dile getiren Çorumlu, şöyle devam etti:

"Kırıkkale Valiliği himayesinde, İl Sağlık Müdürlüğünün yürüttüğü Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, MÜSİAD ve Halk Sağlığı Müdürlüğünün ortağı, Hayat Boşluk Kabul Etmez adlı proje, Kırıkkale'de madde bağımlısı gençleri topluma kazandırmak amacıyla 2 yıl önce uygulanmaya başlandı. Emniyet olarak uyuşturucuyla mücadele konusunda yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, son aylarda bu projeye başvurarak bu illetten kurtulmak isteyenlerin sayısı çok arttı. Uyuşturucuyla mücadelede bize destek veren tüm Kırıkkalelilere teşekkür ediyorum."