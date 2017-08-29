Uyuşturucu karşılığında telefon hırsızlığı

BURSA (AA) - Bursa'da uyuşturucu karşılığında cep telefonu hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Merkez Yıldırım ilçesinde çeşitli tarihlerde O.A. (16), H.İ.K. (14) ve M.Y.'nin (16) yanına gelen bir kişi, konuşacağı bahanesiyle çocuklardan istediği cep telefonlarını alıp kaçtı.
Yaşı küçük çocukların ailelerinin durumu polise bildirmesi üzerine çalışma yapan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheliler E.T. (20) ve K.S'yi (20) yakaladı.
Uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerden K.S'nin, otomobiliyle gezdirdiği E.T'ye cep telefonlarını çalabileceği yaşı küçük çocukları gösterip, uyuşturucu vereceği vaadiyle hırsızlık yaptırdığı belirlendi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.