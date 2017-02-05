Uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç, ölü bulundu

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde sentetik uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişi, evinin bodrumunda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hüdavendigar Mahallesi Dostlar Sokak'ta bulunan bir apartmanın bodrum katında bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen kişinin Emre B. (26) olduğu ve aynı apartmandaki dairelerden birinde yaşadığı tespit edildi.

''Bonzai'' adı verilen sentetik uyuşturucuyu aldıktan sonra evine gitmeyip bodruma indiği öne sürülen Emre B'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Emre B'nin ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.