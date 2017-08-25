Uyuşturucu operasyonunda anne ile oğlu yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda anne ve oğlu gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi Devriye Ekipler Amirliği Yunus Timleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezindeki bir eve düzenlenen operasyonda, 21 paket içinde 71,50 gram esrar bulundu. A.U. (22) ile annesi G.U. (54) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen anne ve oğul adliyeye sevk edildi.