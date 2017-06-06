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Uyuşturucu operasyonunun görüntüleri kamaralara yansıdı

- Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, MOBESE ve termal kameralar aracılığıyla takip edildikten sonra durdurulan araçta, 320 kilo 450 gram esrar ele geçirildi - Operasyon anı polis kameraları tarafından kaydedildi

Uyuşturucu operasyonunun görüntüleri kamaralara yansıdı

MARDİN (AA) - Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, MOBESE ve termal kameralar aracılığıyla takip edildikten sonra durdurulan bir araçta, 320 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli aracı, Kızıltepe ilçesi İpekyolunda MOBESE ve termal kameralar aracılığıyla bir süre takip etti. Kaçmaya çalışan araç, başka bir ekip tarafından önü kesilerek durduruldu.

Uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığını tespit edilen araçta, özel eğitimli köpeklerin yardımıyla yapılan aramada, 320 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

Araç sürücüsü Hamit D. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Öte yandan, operasyon anı polis kameraları tarafından görüntülendi.




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MardinOperasyonUyuşturucu
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