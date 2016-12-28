Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi

Uyuşturucu satıcıları polisten kaçamadı

- Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen polis ekipleri, 8 zanlıyı kovalamaca sonucu yakaladı - Polis ekiplerinin zanlıları yakalama anı kameraya yansıdı

Uyuşturucu satıcıları polisten kaçamadı

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon sırasında kaçan 8 zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesindeki Hürriyet Mahallesi ile Yüreğir ilçesindeki Çamlıbel Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Bu sırada koşarak kaçmaya çalışan 16 yaşındaki zanlılar F.K, O.A. ve O.Ö. ile Ferdi Y. (26), Uğur E. (18), Emrah O. (21), Anıl Y. (24) ve Mustafa T. (27), kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Zanlıların üzeri ve saklandığı yerlerde 512 paket esrar ve 504 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı. F.K. ile Ferdi Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyona ilişkin görüntüler, basın mensuplarına dağıtıldı. Görüntülere, ekiplerin sokakta uyuşturucu satıcılarının peşine düşüşü ve yaşanan kovalamaca yansıdı.

Polislerin havaya ateş açarak şüphelileri yakalaması ve zanlıların üzerinde esrar ve uyuşturucu ele geçirmesi de görüntülerde yer aldı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AdanaEsrarUyuşturucu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.