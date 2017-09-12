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Uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

- Kayseri'de "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklu yargılanan 3 sanığa, 12 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezası verildi

Uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu yargılanan 3 sanık, 12 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Ahmet Gedik, Bünyamin Aslantaş ve Murat Doğan ile avukatları hazır bulundu.

Uyuşturucu madde satmadıklarını öne süren sanıklar suçsuz olduklarını savunarak beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, Gedik'e "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 15 yıl hapis ve 3 bin 600 lira adli para cezası, Aslantaş ve Doğan'a aynı suçtan 12 yıl 6 ay hapis ve 3'er bin lira adli para cezası verdi.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi tarafından 9 Ocak'ta düzenlenen operasyonda Gedik, Aslantaş ve Doğan yakalanmış, sanıklara ait iş yeri ve otomobillerde 100 gram metamfetamin, 2 F serisi 1 dolar, 2 ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve 24 bin lira bulunmuştu. Gözaltına alına 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

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CezaKayseriUyuşturucu
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