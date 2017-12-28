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Uyuşturucu satıcılarının "köy yolu" taktiği tutmadı

- Kırşehir'de güvenlik kontrollerine takılmamak için otomobilleriyle köy yolunu kullanan 4 kişi, uyuşturucuyla yakalandı

Uyuşturucu satıcılarının

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, güvenlik güçlerinin ana yoldaki kontrol noktalarında yakalanmamak için köy yollarını kullanırken araçlarındaki uyuşturucuyla gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Kırşehir'e Kayseri'den uyuşturucu getirileceği ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin, polis ve jandarma kontrol noktalarında yakalanmamak için araçlarıyla köy yollarını kullanacakları bilgisine de ulaştı.

Şüphelilerin bulunduğu Kayseri plakalı otomobilin Kayseri-Kırşehir karayolundan İnanç köyüne yöneldiğini belirleyen ekipler, köyde aracı durdurdu. Araçtan inen M.Y, cebinde poşetlere sarılı 23 gram sentetik uyuşturucu maddesini atarak kaçmaya çalıştı ancak ekiplerce yakalandı. Otomobildeki E.I, İ.Y. ve A.K. de gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada, 6 pakette satışa hazır halde 63 gram daha sentetik uyuşturucu bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. ve A.K. tutuklandı, E.I ve İ.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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