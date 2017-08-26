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Uyuşturucu satın alabilmek için hırsızlık yaptı

- Başkentte uyuşturucu satın alabilmek için alışveriş merkezlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

Uyuşturucu satın alabilmek için hırsızlık yaptı

ANKARA (AA) - Ankara'da uyuşturucu satın alabilmek için alışveriş merkezlerinde hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri bazı alışveriş merkezlerinde hırsızlık olayları yaşandığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

İhbarların yapıldığı mağazaların güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelisinin R.A. olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

R.A'nın hırsızlık, mala zarar verme, uyuşturucu madde kullanma, oto hırsızlığı gibi 9 ayrı suçtan Emniyet Müdürlüğünde kaydının olduğu belirtilirken, zanlının çaldığı eşyaları satarak uyuşturucu madde aldığı da kaydedildi.

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