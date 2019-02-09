Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Berlin Trabzon Bursa mersin
Tek çaresi yeni bir diyet reçetesi!
Tek çaresi yeni bir diyet...
Kuzey Akım'da uzlaştı
Kuzey Akım'da uzlaştı
HUAWEI’nin Türkiye’de çekilen ilk reklam filmi yayınlandı
HUAWEI’nin Türkiye’de çekilen ilk reklam...
Sıfır faizle ev
Sıfır faizle ev
Otomotiv yine lider
Otomotiv yine lider

Uyuşturucu şebekesinin elebaşı yakalandı

- Edirne'de ele geçirilen 454 kilo 38 gram eroinle ilgili "kaçakçılık girişiminin organizatörü" olarak aranılan kişi, gümrük muhafaza ekiplerince yurt dışı bağlantılı gerçekleştirilen operasyonla Türkiye'ye getirildi ve tutuklandı

Uyuşturucu şebekesinin elebaşı yakalandı
banner17

ANKARA (AA) - Edirne'de ocak ayında ele geçirilen 454 kilo 38 gram eroinle ilgili soruşturma kapsamında "kaçakçılık girişiminin organizatörü" olarak aranılan 1 kişi, gümrük muhafaza ekiplerince yurt dışı bağlantılı gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ocakta Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince Kapıkule Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 454 kilo 38 gram eroinle ilgili yürütülen soruşturmada, Türk vatandaşı O.S. hakkında "uyuşturucu, uyarıcı madde ihraç etme ve kaçakçılık girişiminin organizatörlüğünü yapma" suçlarından arama kaydı açıldı.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesince irtibat görevlileri ve yurt dışındaki bağlantılar bilgilendirilerek O.S'nin görülmesi durumunda Genel Müdürlük ile irtibata geçilmesi istendi. Bunun yanı sıra O.S'nin pasaportuna tahdit konularak konum değiştirmesinin önüne geçildi.

Uyarı notunun yurt dışı ülkelere iletilmesinin ardından İsviçre Gümrük İdaresindeki iletişim noktasından, söz konusu kişinin Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gitmek üzere Zürih Havalimanı'na geldiği öğrenildi. Gözaltına alınan O.S, İsviçre Gümrük İdaresi ile paylaşılan kapsamlı bilgi ve belgeler neticesinde Türkiye'ye gönderildi.

O.S, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda İstanbul Atatürk Havalimanı'nda uçak kapısından alınarak Kapıkule Gümrük Sahası'nda bulunan Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne getirildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen O.S. tutuklandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Gümrük Muhafaza EkipleriTicaret BakanlığıUyuştucu şebeke Lideri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5